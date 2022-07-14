Этот популярный продукт лучше остальных борется с жиром на животе

Этот популярный продукт лучше остальных борется с жиром на животеЭто доказывают научные исследования
Существует вид жира, который вредит здоровью. Это висцеральный жир. Он находится на животе и обволакивает желудок, кишечник и печень. Однако это не то же самое, что видимый жир на животе.
Висцеральный жир может повышать давление и увеличивать риск развития диабета, болезней сердца, инсульта, резистентности к инсулину, определённых видов рака. Считается, что один из лучших продуктов, которые помогают сжигать такой жир, - греческий йогурт.
Учёные обнаружили, что продукты, содержащие много витамина D, белка, кальция, связаны с меньшим количеством висцерального жира в организме. Все эти вещества входят в состав греческого йогурта.
Исследования доказывают, что если человек ест много белка, то у него ниже, чем у других, индекс массы тела, меньше окружность талии, выше показатели «хорошего» холестерина. Также в йогурте вы найдёте много пробиотиков, поддерживающих здоровье микрофлоры кишечника.
Лучше всего покупать обезжиренный греческий йогурт без сахара или же с низким содержанием жира. Дело в том, что в жирных продуктах присутствуют насыщенные жиры, а если их употреблять в больших количествах, то это приведёт к накоплению висцерального жира.
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