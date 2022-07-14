Этот популярный продукт лучше остальных борется с жиром на животе

Учёные обнаружили, что продукты, содержащие много витамина D, белка, кальция, связаны с меньшим количеством висцерального жира в организме. Все эти вещества входят в состав греческого йогурта.

Исследования доказывают, что если человек ест много белка, то у него ниже, чем у других, индекс массы тела, меньше окружность талии, выше показатели «хорошего» холестерина. Также в йогурте вы найдёте много пробиотиков, поддерживающих здоровье микрофлоры кишечника.

Лучше всего покупать обезжиренный греческий йогурт без сахара или же с низким содержанием жира. Дело в том, что в жирных продуктах присутствуют насыщенные жиры, а если их употреблять в больших количествах, то это приведёт к накоплению висцерального жира.

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