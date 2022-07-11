Этот признак на ногах говорит об опасном уровне холестерина

Если кровеносный сосуд, который ведёт в какому-либо органу, блокируется белками и тромбоцитами, то возникает холестериновая эмболия. Нередко такое происходит в аорте, которая считается самой большой артерией в организме.

Медицинский директор oliolusso Моника Вассерманн отмечает, что признаками эмболии могут быть изменение цвета стопы и боль в стопе. Обычно боль настолько сильная, что требует приёма различных препаратов. Кроме того, человек может столкнуться с кровью в желудочно-кишечном тракте или диареей.