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Этот признак на ногах говорит об опасном уровне холестерина

Его назвала врач
Из-за повышенного уровня холестерина в организме кровь может хуже поступать к жизненно важным органам. Иногда это видно даже по внешним признакам. Например, по ногам человека.
Этот признак на ногах говорит об опасном уровне холестерина

Если кровеносный сосуд, который ведёт в какому-либо органу, блокируется белками и тромбоцитами, то возникает холестериновая эмболия. Нередко такое происходит в аорте, которая считается самой большой артерией в организме.

Медицинский директор oliolusso Моника Вассерманн отмечает, что признаками эмболии могут быть изменение цвета стопы и боль в стопе. Обычно боль настолько сильная, что требует приёма различных препаратов. Кроме того, человек может столкнуться с кровью в желудочно-кишечном тракте или диареей.

Этот признак на ногах говорит об опасном уровне холестерина

Medscape подчёркивает, что холестериновую эмболию всегда было трудно диагностировать. Связано это с тем, что это состояние часто похоже на другие заболевания.

При осмотре на наличие эмболии указывают пятна в виде кружев или сеток на стопе, а также пальцы рук или ног синеватого цвета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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