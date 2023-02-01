Этот признак сахарного диабета возникает только ночью

Этот признак сахарного диабета возникает только ночьюБудьте внимательны
Диабет, к сожалению, остаётся с человеком на всю жизнь. Также при этой болезни нужно постоянно следить за уровнем сахара в крови и за состоянием организма. Вот какой симптом, указывающий на сахарный диабет, возникает у людей по ночам.
Фото: CDC
Вообще о сахарном диабете сигнализировать могут множество симптомов. Это сильная жажда, приступы голода, снижение веса, частое мочеиспускание, усталость и вялость, раздражительность, апатия, зудящая и сухая кожа, тяжело заживающие раны, лёгкое образование на коже синяков.
Кроме того, в ночное время при диабете может возникать сильная потливость.
AndrewLozovyi
Повышенная потливость может служить сигналом двух состояний. Это низкий уровень сахара в крови и повреждение нервных волокон из-за слишком низкого уровня сахара. Зачастую у людей с диабетом потливость появляется по второй причине. Так, Американская диетологическая ассоциация утверждает, что 50% пациентов с диабетом имеют повреждения нервной системы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.