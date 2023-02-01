Этот признак сахарного диабета возникает только ночью

Вообще о сахарном диабете сигнализировать могут множество симптомов. Это сильная жажда, приступы голода, снижение веса, частое мочеиспускание, усталость и вялость, раздражительность, апатия, зудящая и сухая кожа, тяжело заживающие раны, лёгкое образование на коже синяков.

Кроме того, в ночное время при диабете может возникать сильная потливость.