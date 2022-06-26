Этот продукт для завтрака снизит холестерин

Также результаты исследования продемонстрировали, что авокадо может снизить число окисленных ЛПНП. Дело в том, что, как утверждается в научных работах, окисление способно вызвать рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Всего в исследовании, проведённом американскими специалистами, участвовали 45 человек в возрасте 21-70 лет. Все они имели избыточный вес или ожирение.

Спустя пять недель оказалось, что уровень «плохого» холестерина у тех, кто ел одно авокадо в день в составе диеты, был намного ниже. Также такой вариант питания привёл к увеличению количества антиоксиданта лютеина.

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