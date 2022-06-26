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Этот продукт для завтрака снизит холестерин

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Учёные обнаружили, что если употреблять ежедневно на завтрак авокадо, то это поможет снизить уровень «плохого» холестерина и не только. Вообще этот фрукт даёт множество преимуществ для здоровья.
Этот продукт для завтрака снизит холестерин

Американские учёные из Университета штата Пенсильвания выяснили, что авокадо положительно влияет на уровень холестерина в крови. В частности, при употреблении всего одного авокадо в день у человека уменьшается количество «плохого» холестерина. Причём это касается тех, кто страдает ожирением или имеет лишний вес.

Этот продукт для завтрака снизит холестерин

Также результаты исследования продемонстрировали, что авокадо может снизить число окисленных ЛПНП. Дело в том, что, как утверждается в научных работах, окисление способно вызвать рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Всего в исследовании, проведённом американскими специалистами, участвовали 45 человек в возрасте 21-70 лет. Все они имели избыточный вес или ожирение.

Спустя пять недель оказалось, что уровень «плохого» холестерина у тех, кто ел одно авокадо в день в составе диеты, был намного ниже. Также такой вариант питания привёл к увеличению количества антиоксиданта лютеина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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