Этот продукт для завтрака снизит холестерин

Этот продукт для завтрака снизит холестеринДобавьте его в свой рацион
Американские учёные из Университета штата Пенсильвания выяснили, что авокадо положительно влияет на уровень холестерина в крови. В частности, при употреблении всего одного авокадо в день у человека уменьшается количество «плохого» холестерина. Причём это касается тех, кто страдает ожирением или имеет лишний вес.
Также результаты исследования продемонстрировали, что авокадо может снизить число окисленных ЛПНП. Дело в том, что, как утверждается в научных работах, окисление способно вызвать рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Всего в исследовании, проведённом американскими специалистами, участвовали 45 человек в возрасте 21-70 лет. Все они имели избыточный вес или ожирение.
Спустя пять недель оказалось, что уровень «плохого» холестерина у тех, кто ел одно авокадо в день в составе диеты, был намного ниже. Также такой вариант питания привёл к увеличению количества антиоксиданта лютеина.
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