Этот продукт защитит ваши волосы от выпадения

Этот продукт защитит ваши волосы от выпаденияНе забудьте добавить его в рацион
Диетолог Лорен Манакер подчёркивает, что яйца - одни из лучших продуктов, которые помогают поддержать здоровье волос. Особенно полезен для волос яичный желток.
В состав яиц входят питательные вещества, которые ускоряют рост волос. Из таких веществ специалист выделяет биотин. В одном яйце этого вещества содержится 33 % от дневной нормы, больше - только в говяжьей печени.
Один научный обзор показал, что добавки с биотином помогают укрепить ногти и ускорить рост волос у людей, страдающих синдромом ломких ногтей.
В другом обзоре, связанном с выпадением волос и витаминными добавками, говорится, что биотин в виде пищевых добавок не нужен здоровым людям.
Также яйца содержат белок, который помогает сохранить здоровый вид волос. В ходе трёхмесячного исследования, в котором участвовали женщины с истончёнными волосами, выяснилось, что белковые добавки уменьшают истончение и выпадение волос.
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