Этот продукт защитит ваши волосы от выпадения

Один научный обзор показал, что добавки с биотином помогают укрепить ногти и ускорить рост волос у людей, страдающих синдромом ломких ногтей.

В другом обзоре, связанном с выпадением волос и витаминными добавками, говорится, что биотин в виде пищевых добавок не нужен здоровым людям.

Также яйца содержат белок, который помогает сохранить здоровый вид волос. В ходе трёхмесячного исследования, в котором участвовали женщины с истончёнными волосами, выяснилось, что белковые добавки уменьшают истончение и выпадение волос.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.