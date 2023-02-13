Этот пряный чай избавит от жира на животе

Этот пряный чай избавит от жира на животеПопробуйте его
Чай с кайенским перцем избавит от жира на животе. В одном горячем напитке содержится капсаицин, который, как показывают исследования, способствует похудению. И напиток этот - чай. Но необычный.
Фото: Harvard T.H. Chan
Висцеральный жир обычно известен как просто жир на животе. Если такого жира в организме будет слишком много, то человек будет иметь больше шансов заработать болезни сердца и сахарный диабет.
В сжигании такого жира может помочь изменение рациона. Например, добавление в него одного напитка. Джен Уильямс, исследовательница кофе и владелица Thirst Perk, посоветовала попробовать чай с кайенским перцем.
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В состав кайенского перца входит капсаицин. Также такой перец помогает при похудении, поскольку подавляет ощущение голода, повышает скорость расщепления жира и сжигания калорий.
Ещё специалисты обнаружили, что кайенский перец ускоряет обмен веществ и снижает аппетит. Всё это помогает в снижении веса.
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