Этот пряный чай избавит от жира на животе

Висцеральный жир обычно известен как просто жир на животе. Если такого жира в организме будет слишком много, то человек будет иметь больше шансов заработать болезни сердца и сахарный диабет.

В сжигании такого жира может помочь изменение рациона. Например, добавление в него одного напитка. Джен Уильямс, исследовательница кофе и владелица Thirst Perk, посоветовала попробовать чай с кайенским перцем.