Этот симптом рака может проявиться во время праздничного ужина

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox говорит, что трудности с приёмом пищи могут быть признаком серьёзных проблем со здоровьем. К примеру, симптомы рака могут возникнуть при проглатывании еды. Если вы внезапно подавились жареной индейкой, то это может указывать на рак пищевода или желудка.

Рак пищевода также способен вызвать боль в горле либо в середине грудной клетки, особенно при глотании. Всё из-за опухоли в пищевой трубке.