Этот тест поможет быстро проверить, есть ли у вас опухоль мозга

Симптомы, указывающие на опухоль головного мозга, могут быть очень разнообразными. Они даже могут совпадать с признаками других состояний. Организация The Brain Tumor Charity отмечает, что врачи в ходе первоначального обследования находят лишь 1 процент таких опухолей. Нередко из-за этого пациентам годами медики не могут поставить верный диагноз.

Команда учёных под руководством доктора Пола Бреннана из Эдинбургского университета выяснила, что существует довольно простой способ узнать, развивается ли в мозге человека опухоль. Для этого проводится тест «Ноев ковчег».