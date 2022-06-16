Этот тест поможет быстро проверить, есть ли у вас опухоль мозга

Этот тест поможет быстро проверить, есть ли у вас опухоль мозгаРассказали о нём специалисты в области здравоохранения
Симптомы, указывающие на опухоль головного мозга, могут быть очень разнообразными. Они даже могут совпадать с признаками других состояний. Организация The Brain Tumor Charity отмечает, что врачи в ходе первоначального обследования находят лишь 1 процент таких опухолей. Нередко из-за этого пациентам годами медики не могут поставить верный диагноз.
Команда учёных под руководством доктора Пола Бреннана из Эдинбургского университета выяснила, что существует довольно простой способ узнать, развивается ли в мозге человека опухоль. Для этого проводится тест «Ноев ковчег».
У 87,5 % людей, которые показали плохие результаты в тесте (назвали менее 14 животных), обнаружилась опухоль мозга. При этом 48,1 % из тех, кто набрал высокий балл по итогам теста, этой опухоли не было. Всего в исследовании приняли участие 207 человек.
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