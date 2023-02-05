Ездить на лифте с незнакомцами обычно довольно неловко. Психолог объяснил почему

Ездить на лифте с незнакомцами обычно довольно неловко. Психолог объяснил почемуЧаще всего в такие моменты люди утыкаются в свои смартфоны
Замечали ли вы, как некомфортно становится, когда вы заходите в один лифт с незнакомым человеком? Учёные нашли ответ на вопрос, почему так происходит.
Фото: Sites at Penn State
По мнению специалистов, неловкость, возникающая во время поездок на лифте с незнакомцами, во многом связана с личным пространством человека. Как показали результаты исследования, проведённого Вроцлавским университетом в Польше, люди из Англии чувствовали себя некомфортно, если незнакомый человек стоял от них на расстоянии ближе одного метра. А во многих лифтах вряд ли этого можно избежать.
BBC Science Focus
Другая причина дискомфорта - это отсутствие социального сценария. Другими словами, мы не знаем, что в этом случае ожидать от незнакомца и как себя вести. К счастью, в научных работах говорится, что короткие разговоры в лифте могут оказаться не такими неловкими, как нам кажется.