Ездить на лифте с незнакомцами обычно довольно неловко. Психолог объяснил почему

По мнению специалистов, неловкость, возникающая во время поездок на лифте с незнакомцами, во многом связана с личным пространством человека. Как показали результаты исследования, проведённого Вроцлавским университетом в Польше, люди из Англии чувствовали себя некомфортно, если незнакомый человек стоял от них на расстоянии ближе одного метра. А во многих лифтах вряд ли этого можно избежать.