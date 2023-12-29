Фармацевт рассказал, как алкоголь может способствовать выпадению волос

Употребление алкоголя в больших количествах за короткий промежуток времени может привести к различным травмам, болезням печени, раку. Кроме того, по словам Аббаса Канани, фармацевта из интернет-аптеки Chemist Click, перебор со спиртным может способствовать обезвоживанию организма.

В целом алкоголь вызывает проблемы со здоровьем, которые могут стать причиной выпадения волос. Если выпить слишком много, то это приведёт к ускоренному обезвоживанию, которое высушит волосяные фолликулы и со временем приведёт к истончению и выпадению волос.

Также из-за алкоголя в организме могут истощиться запасы белка, что связано с ещё большим выпадением волос.