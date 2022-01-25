Фастфуд оказался способен привести к слепоте

Сам пациент отметил, что со школьных времён его рацион состоял только из картошки фри, чипсов, мясных продуктов и белого хлеба.

В результате подростку назначили лечение, но он его не придерживался. Спустя год у него снизился слух и ухудшилось зрение, с чем он и обратился вновь в больницу. В итоге медики причину подобного найти не смогли. Однако к 17 годам зрение у подростка стало ещё хуже и продолжало ухудшаться, вплоть до слепоты. Оказалось, что пациент избегал определённых продуктов и ел один и тот же фастфуд более десяти лет.

Помимо этого, у 17-летнего пациента нашли дефицит витаминов D и В12, много цинка, мало меди и селена. Ещё состояние подростка характеризовалось тем, что у него была снижена минеральная плотность костей. Вместе с тем зрение у него уже было нарушено без возможности восстановления.

Медицинский отчёт был опубликован в издании Annals of Internal Medicine.

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