Фастфуд оказался вреден для памяти

Оказалось, что грызуны, выросшие на вредной пище, не могли вспомнить объекты, которые уже видели несколько дней назад. При этом у крыс из контрольной группы таких проблем не было. Похоже, это связано с тем, что сигналы ацетилхолина помогают животным кодировать и запоминать информацию. Этих сигналов нет у тех, кто ел в молодом возрасте фастфуд.

Учёные обнаружили также, что проблемы с памятью сохраняются и после перехода на здоровую пищу. В этом случае помочь может медицинское вмешательство.

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