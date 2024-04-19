Фастфуд оказался вреден для памяти

Фастфуд оказался вреден для памятиБудьте осторожны, покупая эту еду
Команда учёных из Южнокалифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) выяснила, что множество жирной и сладкой пищи в рационе человека навсегда ухудшает его способность запоминать информацию. Так, крысы, которым кормили вредной пищи в молодом возрасте, начинали страдать от проблем с памятью. Причём с возрастом эти проблемы не исчезали. Результаты исследования были опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.
У людей с болезнью Альцгеймера в мозге наблюдается низкий уровень нейромедиатора ацетилхолина. Специалисты выяснили, как на количество этого вещества у крыс влияет употребление сладкой и жирной пищи.
Оказалось, что грызуны, выросшие на вредной пище, не могли вспомнить объекты, которые уже видели несколько дней назад. При этом у крыс из контрольной группы таких проблем не было. Похоже, это связано с тем, что сигналы ацетилхолина помогают животным кодировать и запоминать информацию. Этих сигналов нет у тех, кто ел в молодом возрасте фастфуд.
Учёные обнаружили также, что проблемы с памятью сохраняются и после перехода на здоровую пищу. В этом случае помочь может медицинское вмешательство.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.