Фильмы нам врали: мороженое не помогает при болях в горле

По словам Зайцева, многие россияне считают, что употребление мороженого действительно снимает воспаление в горле и способствует его лечению. К тому же такое часто показывали в кино.

Однако в действительности все не так радужно, Зайцев объяснил, что холод наоборот приводит к спазму сосудов, что, конечно, полезно, когда у вас идет воспалительный процесс, “но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить”, — предупредил Зайцев.

Врач советует воздержаться от употребления холодных продуктов или напитков, если вы страдаете от болей в горле. По его словам, лучше всего будет выбрать “щадящее питание с комфортной температурой еды”.