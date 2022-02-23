Фильмы нам врали: мороженое не помогает при болях в горле

Фильмы нам врали: мороженое не помогает при болях в горлеТолько если чуть-чуть
По словам Зайцева, многие россияне считают, что употребление мороженого действительно снимает воспаление в горле и способствует его лечению. К тому же такое часто показывали в кино.
Однако в действительности все не так радужно, Зайцев объяснил, что холод наоборот приводит к спазму сосудов, что, конечно, полезно, когда у вас идет воспалительный процесс, “но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить”, — предупредил Зайцев.
Врач советует воздержаться от употребления холодных продуктов или напитков, если вы страдаете от болей в горле. По его словам, лучше всего будет выбрать “щадящее питание с комфортной температурой еды”.
Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление. Слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ.
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