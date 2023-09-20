Fitbit обновила приложение и пообещала «кое-что» к 28 сентября

Тизерный видеоролик, посвященный новому устройству, довольно короткий, но в нем показан человек, носящий на запястье трекер, который имеет сходство с устройствами семейства Charge компании.

Предполагается, что это новое устройство может быть Fitbit Charge 6, тем более что трекер Fitbit с подобным описанием недавно прошел проверку FCC.

Fitbit является заметным игроком в индустрии фитнес-слежения, и предстоящий анонс вызвал интерес у ее поклонников. Ждем еще 8 дней, тогда и должно стать все более понятно. А пока что не забудьте обновить свое приложение Fitbit.