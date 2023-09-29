Fitbit показал новый фитнес-трекер Charge 6 всего за $160

Fitbit показал новый фитнес-трекер Charge 6 всего за $160Продажи стартуют 12 октября
Fitbit представила свой новый фитнес-трекер Charge 6 с заметными улучшениями и более низкой ценой. Модель по цене 159,95 долларов отличается улучшенным алгоритмом отслеживания частоты сердечных сокращений, совместимостью с некоторыми тренажерами и улучшенной интеграцией с сервисами Google.
Заметным изменением является возвращение физической боковой кнопки, отсутствовавшей в последних моделях.
Несмотря на внешнее сходство с предшественником, возвращение боковой кнопки было положительно воспринято любителями Fitbit. Однако стоит отметить, что в отличие от традиционных механических кнопок она теперь тактильная, с обратной связью при нажатии.
Большинство обновлений связано с программным обеспечением и направлено на повышение точности отслеживания фитнеса. Charge 6 также может сопрягаться с определенными тренажерами по Bluetooth.
В устройстве появилась интеграция с Google Maps и Google Wallet, а также возможность управлять YouTube Music с запястья.
Fitbit Charge 6 уже доступен для предварительного заказа и ожидается в продаже 12 октября в различных цветовых вариантах.