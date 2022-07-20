Фитнес-браслет на вашей руке сможет предсказать развитие деменции

Об этом рассказала группа исследователей из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга.

Связь между нейродегенерацией и двигательной активностью хорошо известна. Более того, за последние несколько лет исследователи обнаружили, что могут точно диагностировать болезнь Альцгеймера, просто отслеживая походку пациента.

В новом исследовании были проанализированы данные 585 человек. Исследователи обнаружили, что во второй половине дня, с полудня до 6 часов вечера, испытуемые с когнитивными нарушениями двигались значительно меньше, чем здоровые люди. Движение во второй половине дня в группе с нарушениями также было фрагментированным, то есть активность была разбита на заметные короткие всплески.

Ведущий автор исследования Амаль Ванигатунга сказал, что это сокращение движения во второй половине дня напоминает известное явление при болезни Альцгеймера под названием "закат".

"Увидеть эту разницу во второй половине дня было интересно - одним из основных симптомов деменции Альцгеймера является феномен "заката", включающий повышенную спутанность сознания и изменения настроения, которые начинаются во второй половине дня, и может быть, что эти маркеры активности фиксируют некоторые движения, связанные с этими симптомами", - пояснил Ванигатунга.

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