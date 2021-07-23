Фитнес-браслет Xiaomi продают по акции дешевле 900 рублей

Фитнес и здоровье
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Фитнес-браслет Xiaomi продают по акции дешевле 900 рублейНужно применить промокод
В магазине Xiaomi на Tmall распродают фитнес-браслет Mi Smart Band 4C. Он предлагается там по минимальной цене.
Трекер можно купить за 823 рубля. Для этого нужно на странице товара нажать кнопку «Получить купоны», а затем в корзине применить промокод «GOWOW175». Есть опция бесплатной доставки. Количество товара ограничено.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4C отображает уведомления и сообщения, позволяет принимать и отклонять звонки, управлять музыкой, устанавливать будильник. Одного заряда браслета хватает на две недели. Корпус у него водонепроницаемый, лёгкий — почти не ощущается на запястье. Магазин предлагает официальную российскую гарантию. Отзывы у устройства и магазина преимущественно положительные. Дешевле Xiaomi Mi Smart Band 4C больше нигде не купить.