Фитнес-браслет Xiaomi с поддержкой оплаты по NFC продают по минимальной цене

Также можно попробовать оплатить товар картой «МИР». Говорят, что можно получить 189 рублей кэшбека, если карта зарегистрирована в акции.

Модель Xiaomi Mi Band 4 NFC поддерживает бесконтактную оплату, может работать до 20 дней на одном заряде, мониторит пульс и отслеживает сон. У трекера установлен цветной AMOLED-дисплей диагональю 0,95 дюйма.