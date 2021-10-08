Фитнес-браслет Xiaomi с поддержкой оплаты по NFC продают по минимальной цене

Фитнес и здоровье
Сегодня в 18:10
1 мин.
Фитнес-браслет Xiaomi с поддержкой оплаты по NFC продают по минимальной ценеПоспешите
На AliExpress продают с большой скидкой фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 NFC. Магазин предлагает устройство по самой низкой цене.
Вместо 3990 рублей фитнес-трекер Xiaomi можно купить за 1890 рублей. Чтобы получить скидку, нужно на странице товара нажать кнопку «Получить купоны», а затем в корзине применить промокод «WOWSS300». Должно получиться вот так:
Также можно попробовать оплатить товар картой «МИР». Говорят, что можно получить 189 рублей кэшбека, если карта зарегистрирована в акции.
Модель Xiaomi Mi Band 4 NFC поддерживает бесконтактную оплату, может работать до 20 дней на одном заряде, мониторит пульс и отслеживает сон. У трекера установлен цветной AMOLED-дисплей диагональю 0,95 дюйма.