Фитнес-браслеты измеряют вариабельность сердечного ритма. Что это означает?Объясняет специалист из Дейтонского университета
Сердце человека бьётся примерно 100 тысяч раз в день. Пульс - это ключевой маркер сердечно-сосудистой системы и в целом очень важный показатель. За ним можно следить и при помощи фитнес-браслета.
Фото: Cleveland Clinic
Фитнес-браслеты позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений в течение всего дня. Происходит это за счёт того, что данный прибор использует использует зеленый свет для обнаружения кровотока под кожей и определяет таким образом пульс.
Частота сердечных сокращений указывает на то, насколько быстро бьётся ваше сердце. Обычно измеряется она в количестве ударов в минуту.
Но есть ещё один показатель, о котором можно узнать благодаря фитнес-трекеру. Это вариабельность сердечного ритма (ВСР). Другими словами, это время, которое проходит между каждым ударом сердца. Если ваш пульс составляет 60 ударов в минуту, то это совсем не значит, что сердце работает ровно один раз в секунду.
Если показатели ВСР сильно различаются, это значит, что вы довольно расслаблены и что у вас находится под контролем парасимпатическая нервная система. А вот меньшая изменчивость говорит о том, что тело испытывает больший стресс и что баланс в вегетативной нервной системе отклоняется в сторону симпатического отдела.
Правда, точность измерения ВСР носимыми устройствами зависит от цвета и типа кожи. И одним из самых важных факторов, влияющих на вариабельность сердечного ритма, считается стресс.