Фитнес-браслеты измеряют вариабельность сердечного ритма. Что это означает?

Но есть ещё один показатель, о котором можно узнать благодаря фитнес-трекеру. Это вариабельность сердечного ритма (ВСР). Другими словами, это время, которое проходит между каждым ударом сердца. Если ваш пульс составляет 60 ударов в минуту, то это совсем не значит, что сердце работает ровно один раз в секунду.

Если показатели ВСР сильно различаются, это значит, что вы довольно расслаблены и что у вас находится под контролем парасимпатическая нервная система. А вот меньшая изменчивость говорит о том, что тело испытывает больший стресс и что баланс в вегетативной нервной системе отклоняется в сторону симпатического отдела.

Правда, точность измерения ВСР носимыми устройствами зависит от цвета и типа кожи. И одним из самых важных факторов, влияющих на вариабельность сердечного ритма, считается стресс.