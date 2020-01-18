Фитнес-браслеты оказались полезны для борьбы с гриппом

В исследовании речь идёт в частности об устройствах Fitbit, поэтому не исключено, что оно заказное. Тем не менее, выводы у него интересные.

Исследователи обнаружили, что частота сердечных сокращений и данные о продолжительности сна, которые собирают фитнес-трекеры, можно использовать для ранней диагностики вирусных инфекций. Наиболее полезно это может быть для здравоохранительных организаций. Так они смогут отслеживать вспышки заболеваемости.

В исследовании проанализировали данные более чем 47 тысяч пользователей Fitbit в США. Учёные отмечали отклонения в показателях и сравнивали их с данными Центра по контролю и профилактике заболеваний США о распространённости заболеваемости гриппом и простудой.

Конечно, прежде чем начать использовать фитнес-трекеры для прогнозирования вспышек заболеваемости, нужно провести дополнительные исследования. Однако данный способ может оказаться довольно точным.