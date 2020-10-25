Фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band научатся измерять температуру

Согласно информации источника, новую опцию получат модели Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4 и Mi Band 5. Также обновление может прийти на модель Amazfit Band 5.

У эти трекеров нет специального оборудования для измерения температуры, но они будут полагаться на измерение пульса. Из-за лихорадки, как правило, частота сердечных сокращений увеличивается. По правилу Либермейстера, повышение температуры на 1 градус приводит к учащению пульса в среднем на 8 ударов в минуту.

Фитнес-браслеты “выучат” закон благодаря обновлению программного обеспечения.