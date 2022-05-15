Фитнес-часы и Apple Watch оказались бесполезны для подсчёта калорий

Результаты показали, что все устройства, в том числе Apple Watch, довольно плохо отслеживали расход калорий почти во всех видах деятельности. Среднее отклонение от фактических ежедневных расходов было непредсказуемым и сильно меняющимся, что делало часы бесполезными. Особенно использование гаджетов бессмысленно для людей, у которых расход энергии ниже или выше среднего.