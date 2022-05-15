Фитнес-часы и Apple Watch оказались бесполезны для подсчёта калорий

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Фитнес-часы и Apple Watch оказались бесполезны для подсчёта калорийПоказаны результаты исследования
Недавно исследователи попытались оценить полезность смарт-трекеров для отслеживания расхода энергии и частоты сердечных сокращений. Команда Stronger by Science представила результаты в виде простой таблицы. С её помощью можно оценить точность, стабильность и надёжность каждого устройства.
Результаты показали, что все устройства, в том числе Apple Watch, довольно плохо отслеживали расход калорий почти во всех видах деятельности. Среднее отклонение от фактических ежедневных расходов было непредсказуемым и сильно меняющимся, что делало часы бесполезными. Особенно использование гаджетов бессмысленно для людей, у которых расход энергии ниже или выше среднего.
Зато Apple Watch Series 6 довольно надёжно отслеживали частоту сердечных сокращений во всех видах деятельности. Подсчёт шагов также оказался точен для всех устройств, участвующих в исследовании.