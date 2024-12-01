Фитнес-трекеры Fitbit помогли предсказать перепады настроения при «биполярке»

В исследовании приняли участие 54 взрослых с БР, которые в течение девяти месяцев носили устройства Fitbit. Собранные данные включали уровень активности, частоту сердечных сокращений и режим сна. Участники также сообщали о своих симптомах каждые две недели. Алгоритм анализировал 17 показателей, таких как общее время сна и частота сердечных сокращений, чтобы определить эпизоды настроения.

Система предсказала маниакальные симптомы с точностью 89,1%, а депрессивные — с точностью 80,1%. Ключевыми факторами были эффективность сна, частота сердечных сокращений и количество активных минут.

Исследователи считают, что эта технология может улучшить лечение, помогая врачам быстро реагировать на изменения настроения.