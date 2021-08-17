Фитнес-трекеры Honor продают за тысячу рублей

Фитнес и здоровье
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Фитнес-трекеры Honor продают за тысячу рублейHonor Band 5
В интернет-магазине МТС со скидками предлагают умные браслеты и часы Honor. Среди них есть очень дешёвые варианты.
Например, фитнес-браслет Honor Band 5, который в обычное время стоит 2500 рублей, сейчас можно купить за тысячу. Для этого трекер нужно добавить в корзину и ввести там промокод «HOME14»:
Более новый Honor Band 6 с увеличенным экраном (1,47 дюйма вместо 0,95) тоже предлагается по выгодной цене. Следует ввести промокод «HOME8» и тогда получится скинуть почти две тысячи рублей от первоначальной цены:
Часы Honor Watch Magic 2 46 мм можно купить и вовсе за 8000 рублей вместо 13 000. Для этого тоже надо ввести промокод в корзине — «HOME182»:
Такой же промокод можно использовать для других вариантов часов Honor Watch Magic 2.