Фитнес-тренер перечислила основные признаки вреда от тренировок

Соболь посоветовала обращать внимание на любые болевые ощущения, возникающие при выполнении упражнений. Дискомфорта во время тренировки быть не должно, а обратное говорит о нарушении техники либо взятии слишком большого веса.

Вторым важным признаком вреда является перетренированность, когда без явных причин падает концентрация внимания, нет прогресса, наблюдается учащённое сердцебиение в состоянии покоя и постоянная боль в мышцах. Сюда же относится резкая смена настроения и травматизация.

Третий признак — начинаются нарушения сна. Если при регулярных занятиях спортом появляется бессонница, это говорит о необходимости взять паузу. Тренер подчеркнула, что полноценный восьмичасовой сон необходим для нормального функционирования организма.

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