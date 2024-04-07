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Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 апреля 2024, 04:11
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Фитнес-тренер перечислила основные признаки вреда от тренировок

В таком случае нужен перерыв
Фитнес-тренер Елена Соболь назвала основные признаки вреда от тренировок.
Фитнес-тренер перечислила основные признаки вреда от тренировок
© John Arano / Unsplash

Соболь посоветовала обращать внимание на любые болевые ощущения, возникающие при выполнении упражнений. Дискомфорта во время тренировки быть не должно, а обратное говорит о нарушении техники либо взятии слишком большого веса.

Вторым важным признаком вреда является перетренированность, когда без явных причин падает концентрация внимания, нет прогресса, наблюдается учащённое сердцебиение в состоянии покоя и постоянная боль в мышцах. Сюда же относится резкая смена настроения и травматизация.

Третий признак — начинаются нарушения сна. Если при регулярных занятиях спортом появляется бессонница, это говорит о необходимости взять паузу. Тренер подчеркнула, что полноценный восьмичасовой сон необходим для нормального функционирования организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Спорт-Экспресс
Автор:Андрей Кадуков
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