Фитнес-тренер предостерегла от злоупотребления энергетиками: и вот почему

По словам Соболь, лучший способ поддерживать энергию — это сбалансированное питание. Она советует отказаться от лишних добавок и включить в рацион достаточное количество белков, углеводов и полезных жиров для получения нужной энергии.

Также тренер подчеркнула важность водного баланса. Иногда усталость связана с обезвоживанием, поэтому питьевой режим играет ключевую роль в поддержании выносливости и хорошего самочувствия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.