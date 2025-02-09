Фитнес-тренер предостерегла от злоупотребления энергетиками: и вот почему

Опубликовано 09 февраля 2025, 22:441 мин.
Фитнес-тренер предостерегла от злоупотребления энергетиками: и вот почемуЧем это вредно
Фитнес-тренер предостерегла от злоупотребления энергетиками. Фитнес-тренер Елена Соболь предупредила, что спортивные энергетики могут быть опасны, если употреблять их без контроля. В интервью «Спорт-Экспресс» она пояснила, что высокие дозы кофеина и стимуляторов могут вызвать учащенное сердцебиение и другие «неприятные» последствия.
По словам Соболь, лучший способ поддерживать энергию — это сбалансированное питание. Она советует отказаться от лишних добавок и включить в рацион достаточное количество белков, углеводов и полезных жиров для получения нужной энергии.
Также тренер подчеркнула важность водного баланса. Иногда усталость связана с обезвоживанием, поэтому питьевой режим играет ключевую роль в поддержании выносливости и хорошего самочувствия.
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