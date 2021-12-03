Физическая активность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказалась полезна в любых количествах

Согласно результатам исследования, опубликованным 2 декабря в издании PLOS Medicine, для людей с заболеваниями сердца любое количество физической активности будет полезным. В то же время как для здоровых людей существует предел физической нагрузки, после превышения которого организму наносится вред.

Для исследования учёные проанализировали данные из когортного исследования Lifelines (в нём принимали участие 167 729 человек из Северных Нидерландов). Была определена связь между физической активностью и основными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, а также смертностью среди здоровых людей, людей с повышенным уровнем риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.