Физическая активность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказалась полезна в любых количествах

Физическая активность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказалась полезна в любых количествахОб этом свидетельствуют результаты недавнего исследования
Согласно результатам исследования, опубликованным 2 декабря в издании PLOS Medicine, для людей с заболеваниями сердца любое количество физической активности будет полезным. В то же время как для здоровых людей существует предел физической нагрузки, после превышения которого организму наносится вред.
Для исследования учёные проанализировали данные из когортного исследования Lifelines (в нём принимали участие 167 729 человек из Северных Нидерландов). Была определена связь между физической активностью и основными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, а также смертностью среди здоровых людей, людей с повышенным уровнем риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Оказалось, что увеличение физической активности снизило риск смертности у всех участников. При этом если для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями предела физической активности не существовало, то для тех, кто склонен к развитию подобных заболеваний, и для здоровых людей он был.
По мнению авторов научной статьи, людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо призывать к занятиям спортом. Причём чем больше физической активности будет, тем для них лучше.