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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 05:15
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Физиолог объяснил, как по сухой коже головы или слезящимся глазам определить проблемы со здоровьем

Иногда эти признаки бывает опасно игнорировать
Наш организм вырабатывает большое количество самых разных выделений, которые на самом деле играют важную роль в поддержании здоровья. Многие же это недооценивают.

Шелушение или сухость кожи головы — чрезвычайно распространённая проблема. Внешний слой кожи (эпидермис) частично состоит из мёртвых клеток, которые являются защитным барьером. Мёртвые клетки время от времени удаляются и заменяются новыми. Если же это происходит слишком часто, то на коже головы появляется перхоть.

Для решения этой проблемы вы можете попробовать безрецептурный шампунь от перхоти. Также перхоть может возникать из-за экземы и псориаза.

Струпья - это естественная реакция организма на ранение. Они могут выглядеть ужасно, но это нормально. Правда, иногда образуется гной, который может придать струпьям жёлтый, а не красновато-коричневый цвет. Это уже может говорить о наличии инфекции. Также на инфекцию указывает покраснение неповреждённой кожи вокруг струпа.

Физиолог объяснил, как по сухой коже головы или слезящимся глазам определить проблемы со здоровьем
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Слёзы смазывают открытую поверхность глаз, предотвращая их пересыхание и возникновение болезненности. Также они избавляют от пыли, песка, обладают природными антибактериальными свойствами для борьбы с инфекциями. Кроме того, на веках человека есть множество маленьких желез, которые выделяют естественные маслянистые вещества. Эти вещества позволяют слезам равномерно распределяться по глазам и предотвращают их испарение.

Что касается ушной серы, то в норме она имеет цвет от жёлтого до медово-коричневого. Если вы заметите в сере красные или зелёные пятна, это может указывать на то, что кровь или бактерии смешались с воском. Также есть вероятность, что у вас какая-то ушная инфекция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.