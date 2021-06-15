Флагманские умные часы Huawei Watch GT2 продают дешевле 8500 рублей

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Флагманские умные часы Huawei Watch GT2 продают дешевле 8500 рублейДве недели автономности и возможность ответа на звонки
Если с новинками у Huawei сейчас все не так хорошо, как было буквально полтора года назад, то уже выпущенные устройства вполне заслуживают внимания. Тем более, со скидкой.
Приобрести часы по цене 8 299 рублей получится только при оформлении покупки в онлайн-магазине DNS. Акция ограничена одним условием - у вас должна быть карта Visa.
Несмотря на несущественную изначальную скидку в 200 рублей от самого магазина, сэкономить еще полторы тысячи получится за счет партнерской программы DNS и Visa. Итого — минус 17% от цены.
Кстати, обзор Huawei Watch GT2 мы уже публиковали.