Флирт, да не тот: вариант коронавируса FLiRT оценили эксперты

Сергей Вознесенский, специалист по инфекционным заболеваниям, предполагает, что причиной такого необычного подъема может быть значительная мутация в субварианте FLiRT. Эта мутация может сделать существующие вакцины и коллективный иммунитет неэффективными против нового штамма.

Несмотря на резкий рост заболеваемости, эксперты, такие как Вознесенский и вирусолог Алексей Аграновский, подчеркивают, что нет никаких доказательств более тяжелой клинической картины для случаев FLiRT. Ожидается, что симптомы и общая тяжесть будут схожи с симптомами варианта Omicron.

Аграновский призывает сместить акцент с количества положительных ПЦР-тестов на реальные показатели госпитализации и смертности. Эти показатели дают более точное представление о влиянии вируса на здоровье населения.

Эксперты не советуют вызывать излишнюю тревогу у населения. С вирусом можно справиться с помощью таких мер, как вакцинация, маскировка и социальное дистанцирование.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.