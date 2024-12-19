Forbes сравнил здравоохранение США с ростом Nvidia и упадком Intel

В течение десятилетий их система здравоохранения процветала за счет платных услуг, поощряя большее количество процедур и высокие цены. Но с ростом хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония, эта модель «больше не работает». Сокращение государством выплат по программе Medicare и стагнация результатов лечения пациентов «означают переломный момент».

Урок успеха Nvidia очевиден: нужно перестроиться на удовлетворение будущих потребностей. Здравоохранение должно перейти от лечения острых заболеваний к профилактике и управлению хроническими состояниями, считает автор статьт. Непрерывный уход — с помощью носимых устройств, инструментов искусственного интеллекта и других моделей оплаты — может снизить расходы и улучшить здоровье.

Смелые решения необходимы. Подобно тому, как Intel не успела на ИИ-бум, нерешительность может привести к тому, что американские медицинские работники окажутся «бессильны».