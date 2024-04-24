Фрагменты птичьего гриппа нашли в пастеризованном молоке в США

FDA подчеркивает, что молоко, скорее всего, безопасно. Несмотря на прошлые успехи, FDA, CDC и USDA принимают дополнительные меры предосторожности. Они проводят дополнительные тесты, чтобы определить, действительно ли обнаруженные фрагменты принадлежат мертвым вирусам или же в них остались инфекционные частицы. Результаты ожидаются в ближайшие недели.

Недавнее распространение вируса H5N1 среди коров в США вызвало опасения по поводу возможных мутаций, позволяющих вирусу легче заражать людей. Однако на данный момент не было зарегистрировано ни одного случая заболевания у людей в стране, FDA активно следит за тенденциями развития гриппоподобных заболеваний.

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