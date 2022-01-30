Фруктовый сок оказался способен вызвать рак

Исследование, результаты которого опубликованы в British Medical Journal, показало, что натуральные (100-процентные) соки могут спровоцировать возникновение рака. В ходе этого исследования анализировались данные проекта NutriNet-Santé, где основной акцент делался на зависимости состояния здоровья от питания.

Учёные изучили информацию о 101 257 взрослых французов. Средний возраст участников составлял 42 года. В течение девяти лет исследователи наблюдали за здоровьем испытуемых и продуктами, которые те употребляли.