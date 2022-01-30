Фруктовый сок оказался способен вызвать рак

Фруктовый сок оказался способен вызвать ракОб этом пишет Daily Express
Исследование, результаты которого опубликованы в British Medical Journal, показало, что натуральные (100-процентные) соки могут спровоцировать возникновение рака. В ходе этого исследования анализировались данные проекта NutriNet-Santé, где основной акцент делался на зависимости состояния здоровья от питания.
Учёные изучили информацию о 101 257 взрослых французов. Средний возраст участников составлял 42 года. В течение девяти лет исследователи наблюдали за здоровьем испытуемых и продуктами, которые те употребляли.
В результате оказалось, что сладкие напитки в целом увеличивают вероятность возникновения рака. При этом натуральный сок оказался напитком, серьёзно влияющим на риск развития онкологических заболеваний.
Правда, учёные также добавили, что полученные результаты должны быть подтверждены в будущих исследованиях.
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