Фрукты киви оказались полезны при плохом настроении

Уже известно, что недостаток витамина С связан с ухудшением настроения и когнитивными расстройствами (расстройствами работы мозга). При добавлении в рацион этого витамина улучшается настроение, жизненный тонус, самочувствие, уменьшаются симптомы депрессии.

Исследователи из Новой Зеландии провели эксперимент, в котором приняли участие 155 человек в возрасте от 18 до 35 лет с низким уровнем витамина С. Женщин среди них было 63%. Всех добровольцев разделили на три группы. В течение восьми недель одна группа каждый день принимала 250 мг витамина С в виде таблетки, вторая — плацебо, третья — два киви сорта SunGold kiwi.