Функции Apple Watch будут зависеть от используемых ремешков

Система часов будет сканировать невидимый глазу ID ремешка. Это позволит включить в устройстве определённые опции. Например, некоторые пользователи могут захотеть проверять кровяное давление на постоянной основе. Специальный ремешок Apple Watch будет просканирован сенсором часов, а в системе появится особый пользовательский интерфейс для отслеживания указанного выше показателя.

Подобных ремешков, активирующих разные функции, может быть несколько. Поскольку это патент, пока неизвестно, когда Apple Watch с новыми опциями выйдут на рынок.