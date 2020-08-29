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Функции Apple Watch будут зависеть от используемых ремешков
Это может быть удобно
В сети опубликовали новый патент Apple, который затрагивает будущие «умные» часы компании. Согласно документу, функции Apple Watch будут зависеть от используемых ремешков.
Система часов будет сканировать невидимый глазу ID ремешка. Это позволит включить в устройстве определённые опции. Например, некоторые пользователи могут захотеть проверять кровяное давление на постоянной основе. Специальный ремешок Apple Watch будет просканирован сенсором часов, а в системе появится особый пользовательский интерфейс для отслеживания указанного выше показателя.
Подобных ремешков, активирующих разные функции, может быть несколько. Поскольку это патент, пока неизвестно, когда Apple Watch с новыми опциями выйдут на рынок.
Осенью Apple должна представить новое поколение часов Watch Series 6. По слухам, они смогут измерять уровень кислорода в крови.