Функция обнаружения апноэ во сне у Apple Watch получила одобрение властей Канады

Функция обнаружения апноэ во сне использует акселерометр Apple Watch для мониторинга движений запястья, связанных с перебоями в дыхательных паттернах во время сна. С учетом того, что апноэ во сне затрагивает более 1 миллиарда человек по всему миру — часто оставаясь недиагностированным — эта функция направлена на «улучшение благополучия пользователей». Она уведомляет пользователей о потенциальных нарушениях дыхания, анализируя данные каждые 30 дней и уведомляя их, если обнаруживаются постоянные признаки умеренного или тяжелого апноэ.

Компания планирует сделать функцию уведомления об апноэ во сне доступной более чем в 150 странах и регионах к концу этого месяца.

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