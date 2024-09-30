Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 сентября 2024, 18:00
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Функция обнаружения апноэ во сне у Apple Watch получила одобрение властей Канады

И в США
Apple получила одобрение от Health Canada — Минздрава страны — для своей инновационной функции обнаружения апноэ во сне на Apple Watch, после аналогичного одобрения со стороны FDA в Соединенных Штатах в начале этого месяца. Это разрешение позволяет Apple развернуть возможность уведомления об апноэ во сне для совместимых моделей в Канаде, включая Apple Watch Series 10, 9 и Ultra 2.
Функция обнаружения апноэ во сне у Apple Watch получила одобрение властей Канады
© Ferra

Функция обнаружения апноэ во сне использует акселерометр Apple Watch для мониторинга движений запястья, связанных с перебоями в дыхательных паттернах во время сна. С учетом того, что апноэ во сне затрагивает более 1 миллиарда человек по всему миру — часто оставаясь недиагностированным — эта функция направлена на «улучшение благополучия пользователей». Она уведомляет пользователей о потенциальных нарушениях дыхания, анализируя данные каждые 30 дней и уведомляя их, если обнаруживаются постоянные признаки умеренного или тяжелого апноэ.

Компания планирует сделать функцию уведомления об апноэ во сне доступной более чем в 150 странах и регионах к концу этого месяца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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