Garmin представила детские умные часы Bounce 2 с поддержкой звонков

Опубликовано 20 сентября 2025, 08:151 мин.
Garmin представила детские умные часы Bounce 2 с поддержкой звонковИ новым дизайном
Garmin выпустила второе поколение детских умных часов Bounce 2. Новинка получила обновлённый дизайн и поддержку LTE, но стоит дороже предшественника. Главное изменение — теперь у часов круглый корпус с 1,2-дюймовым AMOLED-экраном. Корпус защищён от воды по стандарту 5 ATM, а вес с силиконовым ремешком составляет 40,4 г.
© Garmin
Часы поддерживают двусторонние звонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой и отслеживание местоположения в реальном времени. Также доступны шагомер и спортивные режимы.
Из “развлечений” — приложение Amazon Music, возможность скачивать музыку прямо на часы (есть 4 ГБ памяти) и управление голосовыми командами. Автономность заявлена до двух дней без подзарядки.
Bounce 2 выпускаются в трёх цветах: фиолетовый, бирюзовый и серый. Цена — $299,99.