Garmin представила детские умные часы Bounce 2 с поддержкой звонков

И новым дизайном

Garmin выпустила второе поколение детских умных часов Bounce 2. Новинка получила обновлённый дизайн и поддержку LTE, но стоит дороже предшественника. Главное изменение — теперь у часов круглый корпус с 1,2-дюймовым AMOLED-экраном. Корпус защищён от воды по стандарту 5 ATM, а вес с силиконовым ремешком составляет 40,4 г.