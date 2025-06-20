Браслет не имеет экрана или кнопок и крепится с помощью мягкого нейлонового ремешка на липучке. Внутри установлен оптический датчик сердечного ритма Garmin. Устройство лёгкое, «дышащее» и подходит для машинной стирки. Index Sleep Monitor совместим с Android и iOS, а все данные синхронизируются с приложением Garmin Connect, чтобы пользователь мог видеть общую картину своего здоровья.