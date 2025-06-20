Опубликовано 20 июня 2025, 05:151 мин.
Garmin представила Index Sleep Monitor — умный «браслет» для отслеживания сна$170
Garmin выпустила устройство для мониторинга сна — Index Sleep Monitor, которое надевается на верхнюю часть руки. Оно оценивает качество сна, отслеживает его фазы, дыхание и движения тела во время сна, а затем формирует итоговую «оценку сна».
© Garmin
Браслет не имеет экрана или кнопок и крепится с помощью мягкого нейлонового ремешка на липучке. Внутри установлен оптический датчик сердечного ритма Garmin. Устройство лёгкое, «дышащее» и подходит для машинной стирки. Index Sleep Monitor совместим с Android и iOS, а все данные синхронизируются с приложением Garmin Connect, чтобы пользователь мог видеть общую картину своего здоровья.
Особое внимание Garmin уделяет комфорту — в том числе добавлен вибро-будильник, который мягко будит вибрацией на плече, а не на запястье, чтобы меньше тревожить тех, кто спит чутко.
Стоимость устройства — 169,99 доллара. Ожидается, что поставки начнутся в июле.