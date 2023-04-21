Garmin разработала наручные GPS-навигаторы с защитой от попадания данных в руки «противника»Для стрелков, военных и не только
Компания Garmin выпустила два GPS-приемника, отвечающих специфическим требованиям спортивных стрелков на открытом воздухе, тактических отрядов и сухопутных войск. Foretrex 801 и 901 Ballistic Edition предлагают расширенные навигационные функции и возможность выполнения сложных баллистических расчетов для стрелков из винтовки, а также значительное время автономной работы на основе сменных ААА-батареек.
Пара устройств может обеспечить до 1 000 часов автономной работы в экспедиционном режиме, когда большинство датчиков отключены. Они также оснащены 3-осевым акселерометром, 3-осевым компасом и барометрическим высотомером, принимающим сигналы от нескольких спутниковых навигационных группировок.
Приборы Foretrex оснащены системой прикладной баллистики (ПБ) Garmin AB Synapse, которая использует баллистическую информацию для того, чтобы стрелки могли поражать цель с повышенной точностью.
Устройства могут быть сопряжены с совместимыми смартфонами для загрузки маршрутов и путевых точек с использованием Wi-Fi или сотовой связи или без них, а также могут отправлять и получать текстовые сообщения и электронные письма.
Устройства Foretrex также оснащены функциями Stealth и Kill Switch, которые предотвращают попадание данных о местоположении в чужие руки. При активации функции Kill Switch устройство возвращается к заводским настройкам, при этом все сохраненные данные немедленно стираются.
Цена Foretrex 801 составляет 249,99 долларов, а Foretrex 901 - 599,99 долларов.