Garmin разработала наручные GPS-навигаторы с защитой от попадания данных в руки «противника»

Пара устройств может обеспечить до 1 000 часов автономной работы в экспедиционном режиме, когда большинство датчиков отключены. Они также оснащены 3-осевым акселерометром, 3-осевым компасом и барометрическим высотомером, принимающим сигналы от нескольких спутниковых навигационных группировок.

Приборы Foretrex оснащены системой прикладной баллистики (ПБ) Garmin AB Synapse, которая использует баллистическую информацию для того, чтобы стрелки могли поражать цель с повышенной точностью.