«Гаванский синдром», от которого страдают шпионы и солдаты, изучили вновь

«Гаванский синдром», от которого страдают шпионы и солдаты, изучили вновьДебаты о гаванском синдроме разгораются с появлением новых отчетов разведки
Гаванский синдром — это термин, используемый для описания группы неврологических симптомов, впервые зафиксированных у сотрудников американских и канадских посольств в Гаване, Куба, в 2016 году. Симптомы включают головокружение, тошноту, головные боли, проблемы со слухом и другие когнитивные нарушения. С тех пор случаи этого синдрома были зарегистрированы у более чем 200 дипломатов и военных США в различных странах мира
Несмотря на это, одно из агентств теперь считает, что иностранные исследования в области «направленной энергии», возможно, смогли достичь прогресса, поэтому есть «шансы» на применение такого рода оружия. Однако официальные лица не очень доверяют этим выводам, и не было найдено никаких точных доказательств, связывающих какое-либо иностранное правительство с этими инцидентами.
Белый дом подчеркивает, что исследования продолжаются. Некоторые исследования предполагают, что симптомы могут объясняться радиочастотами, а эксперты рассматривают в качестве возможной причины «направленную энергию».
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