Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 14:15
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«Гаванский синдром», от которого страдают шпионы и солдаты, изучили вновь

Дебаты о гаванском синдроме разгораются с появлением новых отчетов разведки
Американские спецслужбы опубликовали новую информацию о загадочных проблемах со здоровьем, известных как «гаванский синдром», от которого страдают дипломаты, шпионы и солдаты. Некоторые данные говорят о том, что, возможно, эти симптомы — головные боли и головокружение — были вызваны «новым оружием», использованным иностранным субъектом. Однако это мнение не разделяет широкое разведывательное сообщество, которое по-прежнему считает маловероятным, что ответственность за это несет иностранное государство, пишет CNN.
«Гаванский синдром», от которого страдают шпионы и солдаты, изучили вновь
© Ferra

Гаванский синдром — это термин, используемый для описания группы неврологических симптомов, впервые зафиксированных у сотрудников американских и канадских посольств в Гаване, Куба, в 2016 году. Симптомы включают головокружение, тошноту, головные боли, проблемы со слухом и другие когнитивные нарушения. С тех пор случаи этого синдрома были зарегистрированы у более чем 200 дипломатов и военных США в различных странах мира

«Гаванский синдром», от которого страдают шпионы и солдаты, изучили вновь

© Ferra

Несмотря на это, одно из агентств теперь считает, что иностранные исследования в области «направленной энергии», возможно, смогли достичь прогресса, поэтому есть «шансы» на применение такого рода оружия. Однако официальные лица не очень доверяют этим выводам, и не было найдено никаких точных доказательств, связывающих какое-либо иностранное правительство с этими инцидентами.

Белый дом подчеркивает, что исследования продолжаются. Некоторые исследования предполагают, что симптомы могут объясняться радиочастотами, а эксперты рассматривают в качестве возможной причины «направленную энергию».

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Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
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