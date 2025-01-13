«Гаванский синдром», от которого страдают шпионы и солдаты, изучили вновь

Несмотря на это, одно из агентств теперь считает, что иностранные исследования в области «направленной энергии», возможно, смогли достичь прогресса, поэтому есть «шансы» на применение такого рода оружия. Однако официальные лица не очень доверяют этим выводам, и не было найдено никаких точных доказательств, связывающих какое-либо иностранное правительство с этими инцидентами.

Белый дом подчеркивает, что исследования продолжаются. Некоторые исследования предполагают, что симптомы могут объясняться радиочастотами, а эксперты рассматривают в качестве возможной причины «направленную энергию».

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