Газированные напитки ускорили старение мозга

Важно, что отрицательное влияние газированных напитков было заметно даже у тех, кто пил всего одну порцию газировки в день. Даже у таких испытуемых обнаружились более выраженные признаки старения в сравнении с их сверстниками, которые вообще отказались от газированных напитков либо потребляют их реже. Выяснилось это по итогам магнитно-резонансной томографии и психологического тестирования.

Кроме того, злоупотребление сладкими напитками вроде газировки (даже если она диетическая) способствует со временем уменьшению объёма головного мозга, размера гиппокампа, ухудшению событийной памяти. А все перечисленные изменения приводят в итоге к болезни Альцгеймера.

Если ежедневно употреблять всего одну-две порции газировки, то в результате мозг состарится на 1,6 года в плане потери общего объёма, на 5,8 года - с точки зрения состояния смысловой памяти. А если пить больше двух порций, то показатели будут следующими: 2 года и 11 лет соответственно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.