Газированные напитки ускорили старение мозга

Это подтверждают научные исследования

Газировка оказалась одним из самых вредных для мозга напитков. В рамках одного из исследований выяснилось, что даже одна порция такого напитка ускоряет старение организма. Подробнее - в материале Eat This, Not That.