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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 февраля 2024, 21:37
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Газовые плиты выбрасывают больше вредных наночастиц, чем автомобили: ученые

Имейте в виду
Новое исследование Университета Пердью выявило удивительную истину: приготовление пищи на газовой плите может подвергнуть вас более вредному воздействию наночастиц, чем нахождение рядом с оживленной дорогой, заполненной выхлопными газами автомобилей.

Исследование было сосредоточено на нанокластерных аэрозолях — крошечных частицах диаметром всего 1−3 нанометра. Эти частицы достаточно малы, чтобы обойти защитные механизмы дыхательной системы и потенциально достичь жизненно важных органов.

В исследовании сравнивались уровни аэрозолей нанокластеров, образующихся при приготовлении пищи на газовой плите, с уровнем загрязнения воздуха на улице. Шокирует тот факт, что при приготовлении пищи выделяется до 10 квадриллионов наночастиц на килограмм топлива, что соответствует или превышает уровень автомобильных выхлопов. Это означает в 10−100 раз большее воздействие нанокластеров по сравнению с выхлопами автомобилей на оживленной улице. «Это все равно что дышать прямо из выхлопной трубы автомобиля», — подчеркивает профессор Нусрат Юнг, соруководитель исследования.

Исследование также показало, что эти наночастицы сохраняются в помещении, причем триллионы из них выделяются в течение нескольких минут после приготовления пищи. Хотя некоторые частицы рассеиваются, миллиарды и триллионы могут потенциально оседать в дыхательных путях, особенно у детей из-за их меньшего размера.

В исследовании предлагается использовать вытяжку для потенциального снижения воздействия, причем идеальным решением является автоматизированная версия устройства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ScienceDaily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#здоровье