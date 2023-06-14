Где микропластик задерживается в ваших дыхательных путях

Такие факторы, как форма и размер частиц, а также условия дыхания, влияют на скорость их осаждения в дыхательных путях. Исследователи подчеркивают важность воздействия и вдыхания микропластика, особенно в районах с высоким уровнем загрязнения пластиком. Они обнаружили, что микропластик обычно скапливается в определенных областях носовой полости и задней стенки горла.

Микропластик - это крошечные частицы, которые образуются при распаде пластиковых изделий и часто содержат вредные загрязняющие вещества. Вдыхание этих частиц может представлять серьезную опасность для здоровья, поэтому очень важно понять, как они попадают в дыхательную систему.

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