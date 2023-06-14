Где микропластик задерживается в ваших дыхательных путях

Где микропластик задерживается в ваших дыхательных путяхИ как много вы его вдыхаете
Новые исследования показывают, что люди могут вдыхать примерно столько микропластика каждый час, что за неделю «накопиться» на целую банковскую карту. Так, международная группа ученых разработала модель для анализа переноса и осаждения микропластика в верхних дыхательных путях.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Такие факторы, как форма и размер частиц, а также условия дыхания, влияют на скорость их осаждения в дыхательных путях. Исследователи подчеркивают важность воздействия и вдыхания микропластика, особенно в районах с высоким уровнем загрязнения пластиком. Они обнаружили, что микропластик обычно скапливается в определенных областях носовой полости и задней стенки горла.
Микропластик - это крошечные частицы, которые образуются при распаде пластиковых изделий и часто содержат вредные загрязняющие вещества. Вдыхание этих частиц может представлять серьезную опасность для здоровья, поэтому очень важно понять, как они попадают в дыхательную систему.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.