Где на коже можно найти признаки рака

Со временем изменения ДНК, вызванные воздействием солнца, могут привести к развитию опухолей, заявил врач Элен дю П Менаже. “Уделяйте повышенное внимание местам, часто подверженным раку кожи, таким как нос, шея и уши”.

Типичными признаками рака кожи являются рана или участок кожи, который не заживает в течение четырех недель, выглядит необычно, болит, кровоточит, покрывается коркой или струпьями более четырех недель.

При этом пораженный участок кожи может выглядеть обесцвеченным, блестящим, розовым, жемчужно-белым или красным; на ощупь поражение может быть болезненным, шершавым, с приподнятыми краями.

В отличие от немеланомного рака кожи, первым признаком меланомы часто является появление новой родинки или изменение внешнего вида уже существующей родинки. Так, нормальные родинки обычно круглые или овальные, с ровным краем, и обычно не больше 6 мм в диаметре.

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