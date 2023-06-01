Где правильно хранить яйца, с точки зрения науки

Кроме того, лучше не хранить яйца в специальной секции в дверце холодильника. Связано это с тем, что температура там слишком изменчива из-за частого открывания дверцы.

Достаньте яйца из холодильника за 30 минут до их использования в каких-либо блюдах. Так скорлупа точно не треснет при варке.

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