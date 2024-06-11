Ген доверия у человека оказался связан с хорошим здоровьем

Ген доверия у человека оказался связан с хорошим здоровьемМногим из нас сложно доверять незнакомцам
Недавнее исследование показало, что доверчивые люди могут прожить более долгую и здоровую жизнь по сравнению с более скептически настроенными. Те, кто доверяет незнакомцам, имеют значительно меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Даже с учётом курения, возраста, биологического пола человека.
Существует две основные теории, объясняющие, почему некоторые люди более доверчивы, чем другие. Согласно одной из них, доверие — это устойчивая черта, сформированная опытом. Другая теория утверждает, что на доверие влияет постоянная оценка человеком окружающей среды.
Также новое исследование показало, что у людей есть ген, тесно связанный с доверием по отношению к другим. Это PLPP4.
Учёные обнаружили, что ген PLPP4 объясняет существенные 6% различий в социальном доверии среди исследуемой популяции. Другими словами, если вы возьмёте двух людей со схожим воспитанием, образованием и жизненным опытом, один только этот ген может объяснить 6% разницы в том, насколько они доверяют другим.
Это может показаться небольшим числом, однако это всё равно важное открытие в области генетики, особенно если учесть, насколько сложно человеческое поведение.
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