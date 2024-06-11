Ген доверия у человека оказался связан с хорошим здоровьем

Также новое исследование показало, что у людей есть ген, тесно связанный с доверием по отношению к другим. Это PLPP4.

Учёные обнаружили, что ген PLPP4 объясняет существенные 6% различий в социальном доверии среди исследуемой популяции. Другими словами, если вы возьмёте двух людей со схожим воспитанием, образованием и жизненным опытом, один только этот ген может объяснить 6% разницы в том, насколько они доверяют другим.

Это может показаться небольшим числом, однако это всё равно важное открытие в области генетики, особенно если учесть, насколько сложно человеческое поведение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.