Генная терапия помогла облегчить хроническую боль в спине

Наноносители, изготовленные из клеток мышей, содержали генетический материал для белка, важного для развития тканей. При инъекции непосредственно в поврежденные диски терапия показала хорошие результаты. В течение 12 недель у обработанных мышей наблюдались значительные улучшения.

Сканирование, анализ тканей и поведенческие тесты показали восстановление структуры диска, его функции и уменьшение боли.

Терапия задействует естественные способности организма к заживлению, побуждая клетки вернуться в здоровое состояние. Это выгодно отличается от традиционной хирургии спины, которая удаляет поврежденные ткани, не способствуя их восстановлению.

Планируется продолжить исследования, чтобы изучить другие факторы и протестировать терапию на пожилых животных и крупных видах, склонных к проблемам со спиной.

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