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Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 мая 2024, 18:26
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Генная терапия помогла облегчить хроническую боль в спине

Правда, пока у мышей
Исследователи из Университета штата Огайо добились результатов в борьбе с хроническими болями в спине. В их исследовании изучалось использование генной терапии, доставляемой с помощью наноносителей, для восстановления поврежденных дисков и уменьшения боли у мышей.
Генная терапия помогла облегчить хроническую боль в спине
© Ferra

Наноносители, изготовленные из клеток мышей, содержали генетический материал для белка, важного для развития тканей. При инъекции непосредственно в поврежденные диски терапия показала хорошие результаты. В течение 12 недель у обработанных мышей наблюдались значительные улучшения.

Сканирование, анализ тканей и поведенческие тесты показали восстановление структуры диска, его функции и уменьшение боли.

Терапия задействует естественные способности организма к заживлению, побуждая клетки вернуться в здоровое состояние. Это выгодно отличается от традиционной хирургии спины, которая удаляет поврежденные ткани, не способствуя их восстановлению.

Планируется продолжить исследования, чтобы изучить другие факторы и протестировать терапию на пожилых животных и крупных видах, склонных к проблемам со спиной.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.