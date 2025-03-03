Генная терапия помогла слепым детям вернуть зрение

Дети родились с LCA4 — тяжелым заболеванием сетчатки, из-за которого они практически ослепли. Это заболевание вызвано дефектным геном AIPL1, который не позволяет глазу правильно преобразовывать свет в сигналы, понятные мозгу. Лечение заключалось во введении здоровой версии этого гена непосредственно в сетчатку.

Через четыре недели после операции зрение детей было проверено с помощью таких упражнений, как слежение за светом, перемещение предметов и навигация по коридору. Все они показали значительное улучшение. Первым четырем детям был прооперирован один глаз, и со временем их пролеченные глаза перешли из разряда слепых в разряд слабовидящих, в то время как их нелеченые глаза остались на прежнем уровне. После этого еще семь детей получили лечение обоих глаз с многообещающими ранними результатами.

Эксперты говорят, что этот прорыв может изменить лечение наследственной слепоты.

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