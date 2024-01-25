Генная терапия восстановила слух у глухих детей

Лечение происходит за счет доставки рабочей версии гена отоферлина во внутреннее ухо. Отоферлин — это белок, необходимый для слуха, и мутация в этом гене может вызвать глухоту. Генная терапия проводится в виде одной инъекции в улитку — спиралевидную камеру внутреннего уха, содержащую волосковые клетки.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet. Дети, получившие генную терапию, смогли слышать звуки на уровне 45 децибел, то есть на уровне обычного разговора или гудения холодильника. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим уровнем слуха, который составлял 95 децибел, то есть был примерно таким же громким, как работа кухонного комбайна или мотоцикла.

Теперь исследователи планируют расширить исследование, включив в него больше пациентов, и продолжить наблюдение за их результатами в течение более длительного периода времени. Они также работают над созданием более высокой дозы генной терапии, которая могла бы восстановить более типичный диапазон слуха.

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