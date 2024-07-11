Гепатит С оставил «шрамы» на иммунных клетках, несмотря на лечение

Исследование, опубликованное в Journal of Hepatology, обнаружило «эпигенетические шрамы» в имунных клетках у пациентов, что привело к устойчивой выработке воспалительных цитокинов, таких как TNF, IFN-γ и IL-17A, в течение длительного времени после «очищения» от вируса.

Эта продолжающаяся иммунная дисрегуляция представляет собой потенциальный риск для здоровья, включая хроническое воспаление и связанные с ним осложнения, несмотря на отсутствие обнаруживаемого вируса в крови.

Ученые подчеркнули необходимость постоянного мониторинга, чтобы обратить вспять эти иммунные изменения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.